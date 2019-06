Stand: 30.06.2019 15:55 Uhr

Erneuter Waldbrand bei Lübtheen

Bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) brennt erneut ein Wald. Rund 60 Feuerwehrkräfte und ein Löschpanzer sind bereits im Einsatz. Sie wässern bereits die Ringstraße auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz, um eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Da es sich um munitionsbelastete Fläche handelt, gilt ein Sicherheitsabstand von 1.000 Metern.

Warnung vor starker Rauchentwicklung

In Jessenitz und Trebs werden Anwohner wegen der starken Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Für den Notfall werde eine Evakuierung des Dorfes Trebs vorbereitet.

Brand absichtlich gelegt?

Laut einer Sprecherin des Landkreises ist das betroffen Waldstück 35 Hektar groß. Das Feuer breite sich rasant aus. Es besteht der Verdacht der Brandstiftung, teilte die Einsatzleitung mit. Die Krimininalpolizei ermittelt. Am Dienstagnachmittag war in dem benachbarten 30 Hektar großen Waldstück bei Lübtheen eine ca. 6,5 Hektar große Fläche in Brand geraten.

