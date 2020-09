Stand: 25.09.2020 06:07 Uhr - NDR 1 Radio MV

Erneuter Rettungseinsatz an Rügener Steilküste

Erneut sind leichtsinnige Urlauber an der Steilküste Rügens gerettet worden. Am Königsstuhl wollte ein Paar aus Thüringen am Donnerstag die Felswand hochklettern. Die 43-jährige Frau und der 55-jährige Mann waren am Strand spazieren gegangen und wollten nach Polizeiangaben ihre Strecke abkürzen. Auf etwa 15 Metern Höhe kam das Ehepaar weder vor noch zurück und musste einen Notruf absetzen.

VIDEO: Rügen: Erneuter Einsatz für die Höhenretter (2 Min)

Sassnitzer Höhenretter befreiten das Ehepaar

In einem knapp vierstündigen Einsatz haben Polizisten, Beamte der Wasserschutzpolizei, Rettungskräfte und die Feuerwehrleute der Höhenrettung Sassnitz die beiden aus ihrer misslichen Lage befreit. Sie blieben unverletzt. Das Ganze passierte rund vier Kilometer entfernt vom letzten Einsatzort am vergangenen Wochenende. Da mussten Feuerwehrleute in Lohme zwei Urlauberinnen retten, nachdem sie ebenfalls ihren Weg über die Steilküste abkürzen wollten und in eine Notlage gerieten.

Immer wieder leichtsinnige Spaziergänger

An Rügens Steilküste müssen immer wieder leichtsinnige Spaziergänger und Wanderer gerettet werden. Manchmal kommt es sogar zu tödlichen Abstürzen. Zuletzt war am 11. Februar dieses Jahres ein Mann tot am Fuß der Wissower Klinken gefunden worden, der nach einem Sturz seinen schweren Verletzungen erlegen war. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass an Steilküsten nur freigegebene Abstiege zu nutzen sind.

