Stand: 19.06.2023 17:15 Uhr "Gault&Millau": Erneute Auszeichnung für Restaurants in MV

Die Restaurants "Der Butt" in Rostock und "Friedrich Franz" in Bad Doberan gehören laut Gastronomieführer "Gault&Millau" weiterhin zu den besten Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern. Sie erhielten in der neuen, am Montag veröffentlichten Ausgabe drei Kochhauben mit dem Prädikat herausragend. Zwei Kochhauben erhielten das Restaurant "Ich weiß ein Haus am See" in Kuchelmiß und die "Ostseelounge" in Dierhagen. Der "Gault&Millau" gilt neben dem "Guide Michelin" als wichtigster Gourmetführer Deutschlands.

