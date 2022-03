Stand: 03.01.2022 08:45 Uhr Erneut weniger Teilnehmer bei Protesten gegen Corona-Politik

In Mecklenburg-Vorpommern geht die Teilnehmerzahl bei den wöchentlichen Corona-Demos weiter zurück. Landesweit gingen am Montag etwas mehr als 4.000 Frauen und Männer auf die Straße. Das waren erneut etwa zehn Prozent weniger als in der Vorwoche. Die meisten Protestteilnehmer gab es laut Polizei in Rostock mit rund 770. In Schwerin waren es den Angaben zufolge 730, in Neubrandenburg wurden noch 460 Teilnehmer gezählt. | 29.03.2022 06:07