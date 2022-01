Stand: 27.01.2022 06:09 Uhr Erneut mehrere Demonstrationen gegen Corona-Politik in MV

In Mecklenburg-Vorpommern sind auch am Mittwochabend wieder Menschen aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straßen gegangen. In Wolgast versammelten sich nach Polizeiangaben rund 1.750 Menschen. In Güstrow (Landkreis Rostock) und Umgebung demonstrierten Hunderte Menschen gegen die Corona-Politik demonstriert. Auch in Bad Doberan gingen rund 300 Menschen auf die Straße. Es wurden laut Polizei Strafanzeigen wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen. | 27.01.2022 06:09

