Stand: 28.09.2023 09:56 Uhr Erneut eingeschleuste Migranten in Vorpommern aufgegriffen

Die Zahl illegal eingereister Migranten, die von der Bundespolizei in Vorpommern gefasst werden, bleibt hoch. Innerhalb von fünf Tagen wurden im Kreis Vorpommern-Greifswald mehr als 140 Menschen aufgegriffen, die durch Schleuser an die deutsch-polnische Grenze gebracht wurden. Seit dem Wochenende waren mehrere größere Gruppen mit bis zu 35 Menschen - vor allem Flüchtlinge aus Syrien - in der Region aufgegriffen worden. In den vergangenen Monaten hat die Zahl der Schleusungen vor allem über die östliche Grenze in Vorpommern, Brandenburg und Sachsen stark zugenommen.

