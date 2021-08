Stand: 18.08.2021 17:00 Uhr Erneut Wohnmobil in Vorpommern gestohlen

In Vorpommern ist erneut ein Wohnmobil gestohlen worden. Laut Polizei entwendeten Unbekannte diesmal ein solches Fahrzeug in Stralsund. Der Schaden betrage rund 53.000 Euro. Das Verschwinden des Campingfahrzeuges mit Stralsunder Kennzeichen, das unter einer Straßenlaterne stand, sei am Mittwochmorgen bemerkt worden. In Vorpommern werden auffallend häufig Wohnmobile gestohlen, sodass die Polizei die Ermittlungen bereits gebündelt hat. Betroffen waren zuvor neun Besitzer in Stralsund, Martensdorf und Greifswald. Bisher konnte laut Polizei keines der gestohlenen Campingfahrzeuge wiederentdeckt werden. | 18.08.2021 17:00