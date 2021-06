Stand: 04.06.2021 12:11 Uhr Erneut Wohnmobil in Vorpommern gestohlen

In Vorpommern ist erneut ein Wohnmobil gestohlen worden. Nach Polizeiangaben handelt es sich um ein Campingfahrzeug im Wert von 85.000 Euro mit italienischem Kennzeichen, das an einer Tankstelle in Stralsund stand. Es war bereits der sechste Wohnmobil-Diebstahl innerhalb weniger Wochen in Vorpommern. Betroffen waren zuvor schon Besitzer in Stralsund, Martensdorf und Greifswald. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 350.000 Euro geschätzt. | 04.06.2021 12:08