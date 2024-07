Stand: 11.07.2024 16:25 Uhr Erneut Unwetter in Vorpommern

Über Vorpommern ist erneut ein Unwetter hinweggezogen. Wolkenbruchartige Niederschläge haben in einigen Teilen der Region Keller volllaufen und Straßen überfluten lassen. Nach Angaben eines Sprechers des Kreises Vorpommern-Greifswald mussten die Feuerwehren rund 30 Mal ausrücken. Betroffen waren die Insel Usedom, Wolgast und Greifswald.

Wasser im Keller der Stadtbibliothek

Allein in Greifswald wurde die Berufsfeuerwehr zu 17 Einsätzen gerufen. Unter anderem drang Regen in den Keller der Stadtbibliothek ein. Die Leiterin Anja Mirasch sagte, das Wasser habe auf dem Hof etwa 30 Zentimeter hoch gestanden. Von dort sei es durch die Lichtschächte der Magazinfenster in den Keller gelaufen. "Vor den Fenstern sah es aus wie im Aquarium", so Mirasch. Größere Schäden hätte es nicht gegeben. Die Magazinräume sind aufgrund des schlechten Klimas bereits seit längerer Zeit leergeräumt.

Auch Straßen in Greifswald haben unter Wasser gestanden, wie etwa die Feldstraße und die Makarenkostraße. Die Kanalisation hat die Wassermassen in der Kürze nicht aufnehmen können, heißt es von der Stadt.

Kreis warnt vor Abbrüchen an der Steilküste

Im Kreis Vorpommern-Rügen mussten die Feuerwehren ebenfalls zu knapp 30 Einsätzen ausrücken. Dort hat das Unwetter vor allem Mönchgut-Granitz, Sundhagen und Barth schwer getroffen. Der Kreis warnt unterdessen vor Abbrüchen an der Steilküste im Südosten von Rügen, wie etwa auf dem Mönchgut. Durch den vielen Regen habe sich die Steilküste mit Wasser vollgesogen, sagte eine Sprecherin des Kreises dem NDR. Dort können jederzeit Teile des Hanges abrutschen.

Bereits am Mittwoch mussten die Feuerwehren in Vorpommern ausrücken. Der Kreis Vorpommern-Greifswald zählte rund 60 Einsätze der Feuerwehr.

