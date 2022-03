Erneut Protest gegen Ukraine-Krieg in Rostock Stand: 06.03.2022 15:26 Uhr

In vielen europäischen Städten sind an diesem Wochenende Menschen aus Protest gegen den russischen Angriff auf die Ukraine auf die Straße gegangen. Auch in Rostock wurde für den Frieden demonstriert.



In Rostock sind am Sonntag nach Angaben der Polizei etwa 350 Menschen aus Protest gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen. Auf dem Neuen Markt in der Innenstadt hielten sie ukrainische Flaggen hoch, hatten selbst gebaute Peace-Zeichen, Friedenstauben und Anti-Putin-Schilder dabei. Sie forderten Frieden für die Ukraine und Solidarität mit den Menschen dort.

Für Dialog zwischen Ukrainern und Russen

Sie machten sich auch dafür stark, den Import russischer Waren nach Deutschland zu stoppen. Manche warben für einen stärkeren Dialog zwischen Ukrainern und Russen - auch hier in Deutschland. Nach Angaben der Polizei gab es während der Demonstration keine Zwischenfälle.



