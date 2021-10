Erneut Lkw-Unfall auf A24: Komplizierte Bergung, langer Stau Stand: 27.10.2021 14:20 Uhr Zum zweiten Mal binnen einer Woche ist auf der A24 zwischen Hamburg und Berlin ein Lkw in einer Baustelle verunglückt. Das hat eine stundenlange Vollsperrung zwischen Kreuz Schwerin und Neustadt-Glewe zur Folge.

Der mit 22 Tonnen Bananen beladene Lastwagen war laut Polizei am Mittwochvormittag in der Baustelle zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und der Anschlussstelle Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw kam auf dem Rasenstreifen zum Stehen. Der 48-jährige Fahrer wurde nur leicht verletzt und musste nicht im Krankenhaus behandelt werden. Die A24 ist bis auf weiteres in Richtung Berlin gesperrt.

Kraftstoff ausgelaufen - langwierige Arbeiten

Bei dem Unfall sei der Tank vollständig abgerissen, hieß es. Die Feuerwehr begann am Mittag, den ausgelaufenen Kraftstoff zu binden. Das könne aber mehrere Stunden dauern, sagte ein Polizeisprecher. Danch müsse geprüft werden, ob Kraftstoff in den Boden gelaufen ist. Sollte das der Fall sein, werde das kontaminierte Erdreich abgetragen. Erst dann könne mit der Bergung begonnen werden. Für die Bergung des verunglückten Lastwagens werde ein großer Kran zum Einsatz kommen.

Langer Stau vor der Unfallstelle

Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Bereits zum Mittag hatte sich an der Unfallstelle ein kilometerlanger Stau gebildet. Eine Umleitung führt durch Neustadt-Glewe. Allerdings müssen sich Autofahrer auch dort auf Behinderungen einstellen. In der Breidscheidstraße in Neustadt-Glewe werde gebaut, der Verkehr laufe dort nur einspurig. Eine Bauampel regele den Verkehr.

Bei einem Lkw-Unfall am vergangenen Donnerstag unweit der jetzigen Unfallstelle habe sich der Verkehr in Neustadt-Glewe erheblich gestaut, hieß es. Bei dem Unfall vor einer Woche war die Autobahn in Richtung Berlin rund neun Stunden gesperrt.

