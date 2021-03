Stand: 02.03.2021 18:36 Uhr Erneut Geflügelpest in MV: Zwei Fälle im Osten des Landes

Erneut ist in zwei Haltungen in Mecklenburg-Vorpommern der Geflügelpest-Erreger nachgewiesen worden - beide im Osten des Landes. In Klein Bünzow in der Nähe von Anklam hat es eine sogenannte Kleinsthaltung getroffen. Die 56 Tiere sind bereits am Freitag gekeult worden. Größer fällt der Verlust in Blankensee bei Neustrelitz aus. Hier müssen 41.000 Hühner getötet werden. In beiden Regionen gilt nun ein Drei-Kilometer-Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet im Umkreis von zehn Kilometern mit strengen Hygieneauflagen. Sämtliches Geflügel muss im Stall oder überdachten Volieren bleiben. In diesem Jahr sind landesweit bislang fast 20 Betriebe und Hobbyhaltungen von der Vogelgrippe betroffen - mehr als in den Jahren zuvor. | 02.03.2021 18:36