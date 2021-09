Stand: 02.09.2021 17:07 Uhr Ernährungsgipfel: Tierwohl und Regionalität für Verbraucher immer wichtiger

Die Lebensmittelhersteller in Mecklenburg-Vorpommern müssen ihre Produktionsbedingungen verändern und Themen wie Tierwohl, Regionalität und Umweltverträglichkeit stärker berücksichtigen. Das wurde auf dem Norddeutschen Ernährungsgipfel in Warnemünde deutlich. Neben Preis und Geschmack würden für Kunden die Produktionsbedingungen immer wichtiger, prognostizierte die Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern AMV. Der AMV geht von weiter steigenden Lebensmittelpreisen aus. Vertreter des Landes kündigten an, zukünftig stärker regionale Betriebe finanziell zu fördern und zu bewerben. | 02.09.2021 17:06