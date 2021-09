Stand: 16.09.2021 13:30 Uhr Ermittlungen und Zeugensuche nach Steinwurf auf der A20

Die Rostocker Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes durch einen Steinwurf auf der A20. Ein Transporter war Dienstagmittag auf der Fahrt in Richtung Lübeck in Höhe einer Brücke zwischen Rostock-Südstadt und Rostock-West von einem Gegenstand an der Frontscheibe getroffen worden. Beamte fanden später in der Nähe einen knapp sechs Kilogramm schweren Stein mit Glasspuren. Der Transporterfahrer blieb unverletzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. | 16.09.2021 13:30