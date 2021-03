Stand: 29.03.2021 07:37 Uhr Ermittlungen nach Scheunenbrand in Neu Krien

Nach dem Brand einer großen Scheune in Neu Krien westlich von Anklam im Kreis Vorpommern-Greifswald ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Ein Gutachter soll herausfinden, wie es zu dem Feuer kam, das teilte ein Polizeisprecher mit. Der Brand ist demnach inzwischen ganz gelöscht. Bei dem Feuer war in der Nacht zu Sonntag ein geschätzter Schaden von 160.000 Euro entstanden. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen verbrannten in der Scheune gelagertes Stroh, aber auch eine Strohpresse, ein Radlader und andere dort abgestellte landwirtschaftliche Maschinen und Geräte. Vier Feuerwehren waren bis in den Abend hinein mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Feuerwehrleute konnten eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. | 29.03.2021 07:45

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 29.03.2021 | 07:37 Uhr