Ermittlungen nach Corona-Ausbruch in Pflegeheim bei Güstrow Stand: 17.12.2020 09:29 Uhr Offenbar haben zahlreiche Hygieneverstöße für einen großen Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Zapkendorf (Landkreis Rostock) gesorgt. Mittlerweile ist fast die Hälfte der Heimbewohner mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt ermittelt.

Nach mehreren Tests in dem Pflegeheim in der Nähe von Güstrow sind mittlerweile bei insgesamt 15 Mitarbeitern und bei 29 der 64 Pflegebedürftigen Infektionen nachgewiesen worden, eine Person ist bereits verstorben. Das Gesundheitsamt ist in Kontakt mit der Einrichtung, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Zunächst müsse dieses akute Geschehen unter Kontrolle gebracht werden, dann werde weiter ermittelt, sagte ein Sprecher des Landkreises.

Vorwurf: Kein Testkonzept und Nachlässigkeit

Die Vorwürfe wiegen schwer: Das Mund-Nasenschutz-Tragen sei vernachlässigt und kein Testkonzept erarbeitet worden. Selbst nachdem vor einer Woche die ersten positiven Fälle bekannt geworden waren, sollen Pflegebedürftige noch normal zu medizinischen Terminen gefahren worden sein.

