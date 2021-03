Stand: 26.03.2021 09:48 Uhr Ermittlungen nach Bombendrohungen gegen Banken

Nach zwei Bombendrohungen gegen Banken im Landkreis Ludwigslust-Parchim ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Mann aus dem Kreis. Er könnte der Urheber zweier Drohbriefe sein, die am Mitwoch und Donnerstag in VR-Bank-Filialen in Grabow und Ludwigslust eingegangen waren. Darin hatte der Verfasser die Geldhäuser für seine persönliche Notlage verantwortlich gemacht, so die Staatsanwaltschaft. Die Polizei, so hieß es weiter, habe die Sache sehr ernst genommen und die Filialen räumen lassen. Bei den Durchsuchung sei dann jedoch kein Sprengstoff gefunden worden. Der tatverdächtige Mann zeigte sich kooperativ und ließ die Beamten seine Wohnung durchsuchen. Auch hier deutete nichts auf Sprengstoff hin. Fraglich ist derzeit, ob der Mann tatsächlich der Absender der Drohbriefe ist. Die Ermittlungen laufen weiter - wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat. | 26.03.2021 09:45

