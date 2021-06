Stand: 11.06.2021 15:02 Uhr Ermittlungen in Samtens: Zwei Kinder in PKW eingeschlossen

Im Auto eingeschlossene Kinder haben in Samtens auf Rügen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Zeuge hatte die beiden Kinder im Alter von 4 und 5 Jahren in einem in der Sonne geparkten schwarzen Wagen entdeckt und die Polizei gerufen. Bevor die Feuerwehr die Scheiben des Autos öffnen konnte, tauchte die Mutter auf. Die Kinder hatten bereits eine Stunde im aufgeheizten Wagen gesessen und kamen zur Vorsorge ins Krankenhaus. Gegen die Mutter wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt und das Jugendamt wurde verständigt. Die Polizei bittet darum, bei dieser Wetterlage weder Kinder noch Tiere im Auto zurückzulassen. | 11.06.2021 15:00

