Stand: 13.08.2019 16:17 Uhr

Ermittlungen gegen leitende Polizisten in MV

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Die Staatsanwaltschaft Rostock ermittelt gegen drei leitende Polizisten, zwei Männer und eine Frau. Den drei Beamten - darunter ein Polizeidirektor - wird Strafvereitelung im Amt vorgeworfen. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Harald Nowack, bestätigte die Ermittlungen auf Anfrage von NDR 1 Radio MV.

Ermittlungen wegen häuslicher Gewalt unterdrückt?

Die Untersuchungen laufen seinen Angaben zufolge seit Monaten und stehen kurz vor dem Abschluss. Offen sei, ob am Ende eine Anklage stehen werde. Nach NDR Informationen geht es um eine polizeiinterne Angelegenheit. Die drei Beschuldigten sollen Hinweise in einem möglichen Fall von häuslicher Gewalt unterdrückt haben. In der Sache soll ein Polizist gewalttätig gegenüber seiner früheren Lebensgefährtin geworden sein. Obwohl eine Streifenwagen-Besatzung gerufen und die mutmaßliche Tat aktenkundig wurde, sollen die drei Beamten dafür gesorgt haben, dass keine Ermittlungen aufgenommen wurden.

Innenministerium offenbar nicht informiert

Die Staatsanwaltschaft wollte diese Informationen nicht bestätigen. Angaben zu den Beamten, gegen die ermittelt wird, nannte sie ebenfalls nicht. Nach NDR Informationen geht es um eine Inspektion im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock. Der Präsidiumsbereich erstreckt sich auf den westlichen Landesteil. Das Innenministerium wurde offenbar nicht über die Ermittlungen gegen seine Beamten informiert.

