Stand: 25.01.2024 10:31 Uhr Erkältungswelle in MV trifft aktuell besonders Kleinkinder

Die Erkältungssaison ist in vollem Gang und besonders hart trifft es aktuell in Mecklenburg-Vorpommern die Kleinkinder. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, ist in der Altersgruppe bis vier Jahre in der dritten Kalenderwoche der bisherige Höchstwert bei akuten Atemwegserkrankungen erreicht worden. Bezogen auf alle Altersgruppen sind die Influenza-Viren aktuell auf dem Vormarsch. Sie sind mit rund 21,5 Prozent mittlerweile die am häufigsten nachgewiesenen Erreger, heißt es.

