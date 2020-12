Stand: 08.12.2020 15:02 Uhr Erfreuliche Apfelernte in MV

Rund 34.500 Tonnen Äpfel wurden in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern geerntet. Das ist eine leicht überdurchschnittliche Ernte im Vergleich zum Mittel der vergangenen 10 Jahre. Das liegt bei knapp 33.000 Tonnen. Nach Angaben des Verbandes Mecklenburger Obst- und Gemüse sind in diesem Frühjahr nicht so viele Blüten erfroren. Apfelbäume hierzulande blühen inzwischen etwa zwei Wochen früher als noch vor 40 Jahren. Das erhöht das Risiko von späten Frostschäden. | 08.12.2020 15:05