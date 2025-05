Entgleiste Lok in Grimmen verursacht 100.000-Euro-Schaden Stand: 19.05.2025 17:18 Uhr Die im Bahnhof Grimmen entgleiste Güterzuglok hat am Donnerstag einen Schaden von rund 100.000 Euro angerichet. Einen Anschlag schließt die Polizei als Ursache für den Unfall inzwischen aus.

Der Rangierunfall eines Güterzugs im Bahnhof Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) am vergangenen Donnerstag hat einen Schaden von mindestens 100 000 Euro verursacht. Wie die Polizei weiterhin mitteilte, schließt sie als Ursache sowohl ein Anschlag als auch technisches Versagen aus. Aktuell werde wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen einen am Unfall Beteiligten ermittelt.

Behinderungen im Bahnverkehr

Unterdessen sorgten die Folgen des Unglücks weiterhin für Behinderungen im Bahnverkehr. Nachdem der Verkehr auf der Strecke Stralsund-Berlin am Freitag komplett zum Erliegen kam, wurden einzelne Züge über ein Außengleis an den Güterwaggons vorbeigeführt. Am Montag fiel die Linie RE51 zwischen Neubrandenburg und Stralsund in beiden Richtungen aus. Grund dafür waren Reparaturarbeiten an einer Weiche. Ein Bus-Ersatzverkehr wurde nach Angaben der Deutschen Bahn mit allen Haltestellen eingerichtet.

Lok entgleiste bei Rangierfahrt

Am Donnerstagabend war unmittelbar vor dem Bahnhof Grimmen die Lok eines 500 Meter langen Güterzuges entgleist. Laut Bahn handelte es sich um eine Rangierfahrt eines Güterzuges der Havelländischen Eisenbahn AG. Ob ein technischer oder menschlicher Fehler zu dem Unfall führte, ist derzeit Gegenstand der Untersuchungen. Verletzt wurde niemand. Fremdeinwirkung hatte die Polizei bereits am Freitag ausgeschlossen. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt.

Videos 4 Min Lok bei Grimmen entgleist - So ist die Lage vor Ort In Grimmen ist die Lok eines Güterzuges entgleist. Das sorgt seitdem für massive Behinderungen im Zugverkehr. 4 Min

Bergung der Lok per Spezialkran geglückt

Um die Lok aus den Gleisen zu heben, wurde ein Spezialkran aus dem 600 Kilometer entfernten Wanne-Eickel im Ruhrgebiet angefordert. Die Bergungsaktion gelang, die Lok steht seitdem nicht mehr im Gleis. Der etwa 500 Meter lange Güterzug, beladen mit Baustoffen, steht allerdings immer noch an Ort und Stelle. Da die Schienen sichtbar beschädigt sind, ist offen, wann die Waggons dort entfernt werden können. Aktuell werden die Schäden an der Strecke begutachtet. Offenbar gibt es Schäden am Oberbau sowie an der Leit- und Sicherungstechnik. Man arbeite mit Hochdruck an der Reparatur der Strecke, so eine Pressesprecherin der Deutschen Bahn. Eine Prognose, wann diese abgeschlossen ist, gibt es aktuell aber noch nicht.

