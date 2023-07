Versuchte Entführung in Rostock: Tatverdächtiger festgenommen Stand: 16.07.2023 11:59 Uhr Drei Männer sollen zunächst mit einem Baseballschläger auf eine Frau in der Rostocker Südstadt eingeschlagen, sie anschließend in ein Auto gezerrt und entführt haben. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Frau soll am Vormittag vor einem Hotel in der Rostocker Südstadt zunächst von einem Mann festgehalten und von einem zweiten Mann mit einem Baseballschläger attackiert worden sein. Das teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Nachdem eine Zeugin die Männer aufforderte aufzuhören, kam ein dritter Mann dazu, um die Frau in ein Auto zu zerren. Die Männer flüchteten mit insgesamt zwei Wagen.

Polizei konnte Opfer befreien

Bei dem sofort eingeleiteten Polizeieinsatz mit sechs Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber konnten die mutmaßlichen Tatfahrzeuge noch in der Südstadt gestoppt werden. Die Frau zwischen 20 und 25 Jahren konnte befreit, laut Polizei ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung. Wie schwer die Frau verletzt wurde, ist noch unklar. Alle vier Personen sind vermutlich bulgarischer Herkunft. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

