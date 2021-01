Stand: 02.01.2021 06:45 Uhr Engelswacht: Etwa 50.000 Euro Schaden durch Alkoholfahrt

Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend im Landkreis Vorpommern-Rügen einen Unfall mit erheblichem Sachschaden verursacht. In der Nähe der Ortschaft Engelswacht fuhr er zunächst mehrfach gegen einen Bordstein, dann über einen Erdwall und stieß dahinter mit einem parkenden Transporter zusammen. Der Transporter wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen Zaun geschleudert. Der Sachschaden beträgt laut Polizei geschätzte 50.000 Euro, der Mann wurde leicht verletzt. Ein Atemtest ergab einen Alkoholwert von 2,13 Promille. | 02.01.2021 06:50