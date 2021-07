Engagementpreis der Ehrenamsstiftung an vier Vereine im Land Stand: 10.07.2021 09:42 Uhr Im Pommerschen Landesmuseum Greifswald wird der Engagementpreis 2021 des Landes Mecklenburg-Vorpommern überreicht. Die Auszeichnung geht an vier Vereine und ist mit jeweils 3000 Euro dotiert.

Gewonnen haben der Verein Treffpunkt Suppenküche Bad Doberan, der Verein Backstein Geist und Garten Starkow und die Initiative Leben und Kultur in Dömitz kurz luk e.V.. Mit dem Engagement-Preis werden jährlich ehrenamtlich arbeitende Vereine oder Initiativen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für die Gemeinschaft einsetzen und andere damit inspirieren und motivieren, heißt es in der Begründung für die Auswahl.

Einschränkungen durch die Pandemie als Kriterium

Eine Fachjury hatte aus 76 Bewerbungen drei Preisträger ermittelt. Einen vierten konnte das Publikum in einer Online-Abstimmung bestimmen, dieser geht an das Engagementnetzwerk Neustrelitz. Mit bewertet wurden bei der Auswahl in diesem Jahr auch die Aktivitäten trotz der pandemiebedingten Einschränkungen. Die Vereine hätten Wege gefunden, die Menschen miteinander zu verbinden und den Zusammenhalt im Land zu stärken. Der Engagementpreis wird vom NDR unterstützt.

