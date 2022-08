Energiesicherheit: Heute Energiegipfel in Rostock Stand: 22.08.2022 06:00 Uhr Die Landesregierung berät heute darüber, wie die Energieversorgung in Herbst und Winter zu bezahlbaren Preisen gewährleistet werden kann. Sie hat Wirtschaftsvertreter, Energieversorger, Verbraucherschützer und Sozialverbände zum Energiegipfel geladen.

Gewerkschaft, Wirtschaftsvertreter, Verbraucherschützer, Energieversorger und der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, nehmen an dem Treffen teil. Sie suchen Möglichkeiten, wie Energie gespart werden kann. Im Nachbarbundesland Schleswig-Holstein hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zum Beispiel schon vorgeschlagen, dass Hotels im Winter die Saunen schließen sollen.

Was plant Mecklenburg-Vorpommern?

Konkrete Vorschläge für Mecklenburg-Vorpommern gibt es noch nicht. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) setzt unter anderem auf die geplanten LNG-Terminals vor Lubmin. Außerdem hat sie einen Härtefallfonds von 30 Millionen Euro versprochen. Wer genau Geld aus diesem Fonds bekommen kann, steht noch nicht fest. Schwesig fordert auch von der Bundesregierung Maßnahmen, wie einen Schutzfonds und einen Gaspreisdeckel. Die Opposition im Landtag hat die Ministerpräsidentin im Vorfeld des Gipfels stark kritisiert, da der Gipfel viel zu spät komme.

Kritik: Wohnungswirtschaft nicht zum Energiegipfel eingeladen

Andreas Breitner, Direktor des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) kritisierte, dass die Wohnungswirtschaft in MV nicht zum Energiegipfel eingeladen wurde. “Ein Energiegipfel ohne die Wohnungswirtschaft ist der Gipfel. Es ist, als hätte die Landesregierung die Mieterinnen und Mieter vergessen”, so Breitner.

Der VNW fordert im Hinblick auf die steigenden Heiz- und Gaskosten einen Stützungsfonds für Wohnungsunternehmen, die in Liquiditätsschwierigkeiten geraten. “Was sich da derzeit abspielt, ist schwer zu erfassen, kaum zu bezahlen und schürt die Verunsicherung bei Mieterinnen und Mietern sowie Vermietern in Mecklenburg-Vorpommern“, so Breitner weiter. In MV gebe es aus historischen Gründen viele kleine Wohnungsunternehmen. Die seien am schnellsten von Zahlungsunfähigkeit bedroht. Ein landeseigener Liquiditätssicherungsfonds könnte hier zu Entschärfung beitragen. Vermieter könnten hier zinslose Darlehen zur Überbrückung der Liquiditätsengpässe beantragen, bis die Vorleistungen durch die Zahlungen der Mieter gedeckt werden.

