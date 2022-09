Endspurt auf der MeLa: Zufriedene Bilanz bisher Stand: 11.09.2022 08:40 Uhr In Mühlengeez endet heute die Agrarschau MeLa. Die Veranstalter sind bislang sehr zufrieden. Seit Donnerstag sind mehr als 40.000 Menschen auf das Messegelände nach Mühlengeez gekommen.

Vor allem das zumeist trockene sonnige Wetter an den beiden vergangenen Messetagen habe viele Besucher auf die MeLa gelockt, heißt es. Auch die Aussteller seien größtenteils zufrieden. Sie hätten viele Fachgespräche mit Kunden geführt, so die Geschäftsführerin des Messe- und Ausstellungszentrums Mühlengeez, Christin Mondesi.

7. Forwardermeisterschaften - erstmals mit weiblicher Beteiligung

Am letzten MELA-Tag ist die Landestierschau einer der Höhepunkte. Sämtliche Nutz- und Zuchttierarten aus Mecklenburg-Vorpommern werden im Vorführring präsentiert. Der beste Honig des Landes wird prämiert. Und im Forstbereich laufen die Forwardermeisterschaften. Erstmals überhaupt geht dort eine Frau an den Start. Mithilfe eines Krans müssen unter anderem Holzklötze aufgetürmt werden - und das so schnell wie möglich.

Fehlendes Personal als Wachstumsbremse

Die Präsentation des Handwerks steht unter dem aktuellen Thema Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung. 20 Handwerksunternehmen und Landesinnungsverbände aus Mecklenburg-Vorpommern präsentieren sich auf der MeLa auf einer Fläche von rund 700 Quadratmetern. "Fehlendes Personal kann sich als Wachstumsbremse für die Wirtschaft erweisen. Um künftig wettbewerbsfähig aufgestellt zu sein, müssen Handwerksunternehmen ausreichend Nachwuchs gewinnen", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Jochen Schulte (SPD) bei seinem Besuch auf der MeLa.

Die zentrale Aufgabe sei es, jungen Menschen aufzuzeigen, wie vielseitig, innovativ und zukunftsträchtig die Branche ist. Das zeige sich aktuell mehr als deutlich. "Die Schornsteinfeger-, Elektro- und Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Branche sowie das Dachdeckerhandwerk spielen eine wichtige Rolle beim Umbau der Energieversorgung", betonte der Staatssekretär weiter.

Schwerpunkt: Energie- und Ernährungssicherheit

Im Mittelpunkt der 31. MeLa stehen Energie- und Ernährungssicherheit. Wie der Landesbauernverband MV und die Messeveranstalter im Vorfeld mitteilten, zeigen bis Sonntag rund 800 Aussteller aus elf Ländern eine bunte Vielfalt aus Technik, Technologien und Tieren. Das sind etwa 100 Aussteller mehr als im Vorjahr. Außerdem werden demnach rund 1.000 Tiere bei den Tierschauen zu sehen sein. Schweine sind allerdings auch in diesem Jahr nicht dabei, um sie vor der Afrikanischen Schweinepest zu schützen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.09.2022 | 08:00 Uhr