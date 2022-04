Endlich wieder frischer Spargel in MV Stand: 13.04.2022 10:33 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern wird wieder Spargel gestochen. Landesweiter Start war vor einigen Tagen in Wöbbelin. Am Mittwoch geht es in Tieplitz los. Witterungsbedingt bieten aktuell noch wenige Betriebe ihre Stangen an.

Die Spargelsaison in Mecklenburg-Vorpommern ist eröffnet. Witterungsbedingt bieten bislang aber nur wenige Betriebe ihre Stangen an. Landesweiter Start war vor einigen Tagen auf dem Hof Denissen in Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Mit rund 50 Hektar ist er einer der größten Spargel-Anbauer im Land. In Tieplitz (Landkreis Rostock) geht es am Mittwoch los. In dem dort beheimateten Familienunternehmen "Mecklenburger Frische" werden dann die ersten Spargelstangen geernet aufbereitet und am darauffolgenden Tag im Hofladen angeboten.

Früher Spargel durch Folientunnel

Die beiden Unternehmen sind mit der Spargelernte früh dran. Auf dem Hof Denissen wächst der Spargel allerdings auch teilweise unter speziellen Folientunneln heran. Sie schützen vor Nachtfrösten. Anderen Betrieben im Land ist das zu kostenintensiv. Sie rechnen mit den ersten erntereifen Stangen nach Ostern, etwa der Spargel- und Kartoffelhof Demmin oder Bauer Lange in Lieschow auf Rügen. In Mecklenburg-Vorpommern wird Spargel laut Statistischem Amt insgesamt auf etwa 200 Hektar angebaut.

