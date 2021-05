Endlich eine Perspektive für die Kultur? Stand: 25.05.2021 05:52 Uhr Sport, Gastronomie, Handel - es gibt wieder Perspektiven für die Zeit nach dem Lockdown. Für die Kultur allerdings fehlen die noch immer. Laut Kultusministerin Bettina Martin von der SPD soll sich das heute ändern - die Landesregierung berät.

MV sei das Schlusslicht, wenn es um Kultur nach dem Lockdown geht, hatten führende Kulturverbände beklagt. Während in den meisten Bundesländern Ausstellungen wieder öffnen könnten und Einzel-Musikunterricht möglich sei, herrsche im Nordosten weiter Perspektivlosigkeit. In vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens können die Verantwortlichen bereits planen - in den Theatern, Clubs und Musikschulen aber herrscht noch immer Unsicherheit. Das soll sich nun ändern, hat die zuständige Ministerin angekündigt.

Massive Kritik von Künstlern und Veranstaltern

Die Kulturschaffenden im Land indes sind sehr aufgebracht. Sie können nicht nachvollziehen, warum große Sportveranstaltungen möglich sind, warum Einzelhandel und Gaststätten geöffnet sein dürfen, Museen, Galerien, Theater und Musikschulen aber nicht. Und gerade viele freie Künstler brauchen dringend Perspektiven. Sie sind jetzt nach Monaten ohne Auftritte, ohne Einnahmen, an ihre finanziellen Grenzen gestoßen. Und auch die privaten Kulturveranstalter sind frustriert, weil sie nicht verlässlich planen können.

Auch Festspiele MV beklagen fehlende Klarheit

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern etwa haben nach wie vor keine belastbaren Aussagen darüber, welche Konzerte, bei welchen Inzidenzen mit wie vielen Besuchern möglich sind - ob die Künstler in Räumen auftreten dürfen, oder nur draußen. Es gibt einfach keine Vorgaben, stattdessen herrscht totale Ungewissheit und das bringt viele Kulturleute inzwischen auf die Barrikaden. Und ohne Absicherung kann jetzt kaum jemand mehr finanzielle Risiken eingehen und Veranstaltungen planen. Zu all diesen Fragen wollen die Kulturschaffenden heute Klarheit haben.

Öffnungen ab einer Inzidenz von 100 gefordert

Angesichts sinkender Infektionszahlen müsse es jetzt rasch verbindliche Perspektiven auch für Kulturschaffende geben. Der Bereich Kultur sei bislang auf frustrierende Weise vernachlässigt worden, so das Forum der Kulturverbände. Und sie fordern, bei Inzidenzen von unter 100, alle Kultureinrichtungen sofort wieder zu öffnen. Das wäre gegenwärtig überall im Land. Auch Konzerte oder der Probenbetrieb für Ensembles müssten nun schrittweise wieder möglich werden. Nach dem Kultur-Gipfel am Dienstag soll es dann am Mittwoch bei einer weiteren Runde um die nächsten Öffnungsschritte im Tourismus gehen.

