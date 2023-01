Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr nun auch in MV in Sicht Stand: 10.01.2023 05:50 Uhr Auch in Mecklenburg-Vorpommern soll die Maskenpflicht im Nahverkehr fallen. Das hat Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) angekündigt - allerdings erst frühestens für Ende Januar.

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hat ein Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr in Aussicht gestellt. Frühestens Ende des Monats könnte es soweit sein. Derzeit liefen noch Gespräche mit anderen Bundesländern, so ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Mecklenburg-Vorpommern. Es solle ein möglichst koordiniertes Vorgehen geben. In einem zweiten Schritt könne dann etwas später auch die Isolationspflicht für Corona-Infizierte fallen. Das Kabinett will die geplanten Schritte spätestens in einer Woche besprechen.

Bio-Informatiker Kaderali für schrittweise Lockerung

Zuvor hatte sich der Greifswalder Bio-Informatiker Lars Kaderali für eine "Rückkehr zum Normal" ausgesprochen. Die gesetzliche Maskenpflicht und die Isolationspflicht sollten "nach und nach" aufgehoben und stattdessen auf Eigenverantwortung gesetzt werden. Kaderali hatte betont, dass das nicht bedeute, dass die Maske nicht mehr sinnvoll ist. "Wer möchte, kann und soll die Maske weiter tragen", sagte Kaderali am Montag NDR MV Live.

Weitere Informationen Kaderali zu Corona: "Müssen zu einem Normal zurück" Die Winterwelle sei gebrochen. Nun müssten "nach und nach die verbliebenen Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben werden", meint der Greifswalder Bio-Informatiker. mehr

Eigenverantwortung statt verordnete Maßnahmen

Auch die aktuell in Mecklenbrug-Vorpommern noch geltende Isolationspflicht sollte - geht es nach Kaderali - bald fallen. Das heiße jedoch nicht, dass man krank und infiziert zur Arbeit und Schule gehen sollte. Wie bei der Maske plädiert der Bio-Informatiker hier für Eigenverantwortung. Bei der Lockerung der Isolationspflicht empfiehlt Kaderali, etwas langsamer vorzugehen als bei der der Maskenpflicht. Eine aktuelle Studie der Krankenkasse TK zeige, dass jeder dritte Kranke trotzdem zur Arbeit gehe. "So soll es natürlich nicht sein."

Corona nun mit Grippe vergleichbar

Das Coronavirus werde nicht verschwinden, es werde bleiben, ist Kaderali überzeugt. "Aber es werde ein Erreger sein wie alle anderen auch." Deshalb werde der Umgang mit Corona ähnlich dem mit den Grippeviren. Es werde Auffrischungsimpfungen geben wie bei der Grippe. "Es ist jetzt eben ein Erreger mehr, mit dem wir es zu tun haben."

Weitere Informationen Coronavirus-Blog: Untersuchungsausschuss wegen zu teurer PCR-Tests? Das ist die Forderung von FDP-Generalsekretär Djir-Sarai. Recherchen zufolge wurden womöglich Milliarden Euro verschwendet. Mehr Corona-News im Blog. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.01.2023 | 05:30 Uhr