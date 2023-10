Ende der Kreuzfahrt-Saison: Deutlich mehr Passagiere in Warnemünde Stand: 29.10.2023 11:55 Uhr Die Kreuzfahrt-Hauptsaison im Ostseebad Warnemünde geht zu Ende. Am Morgen ist dort die "AIDAmar" eingelaufen. Der Hafen verzeichnet nach eigenen Angaben in dieser Saison hohe Passagierzahlen, bei 133 Anläufen.

Mit dem Anlauf der "AIDAmar" endet heute die Hauptsaison für Kreuzfahrtschiffe in Warnemünde. Zwar gab es in diesem Jahr weniger Anläufe von Kreuzfahrtschiffen in Warnemünde als im Vorjahr, dafür aber mit deutlich mehr Passagieren. Laut Rostock Port gingen in dieser Saison insgesamt 411.000 Kreuzfahrer bei 133 Schiffsanläufen in Warnemünde an und von Bord. Das waren sechs Anläufe weniger als 2022, aber wegen einer höheren Auslastung stieg die Zahl der Passagiere um 40 Prozent. Der Wegfall von St. Petersburg als Ostsee-Rundreiseziel als Folge des Krieges in der Ukraine habe weiterhin einen negativen Einfluss auf die Anlaufzahlen in Warnemünde.

Großteil der Gäste aus Deutschland und Amerika

Der Hafen in Warnemünde hatte in diesem Jahr auch einige Erstanläufe zu verbuchen: unter anderem die Kreuzfahrtschiffe "Spirit of Discovery", "Riviera" und "Silver Dawn". Das größte Schiff der Saison war die "Sky Princess" mit einer Kapazität von rund 3.660 Passagieren. Die Deutschen stellten in diesem Jahr mit 165.000 Passagieren wieder die größte Anzahl aller Kreuzfahrt-Touristen in Warnemünde. Auf Platz zwei folgten Passagiere aus den USA (38.000) und auf Platz drei die aus Großbritannien (20.000). Ansonsten haben in diesem Jahr einige Kreuzfahrtschiffe ihren Strom nicht mit laufenden Schwerölmotoren in Warnemünde generiert. Denn die Landstromanlage, die es seit wenigen Jahren gibt, ist deutlich öfter genutzt worden - nämlich bei 42 Anläufen. Im Jahr davor war das nur bei 13 Anläufen der Fall.

