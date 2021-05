Stand: 08.05.2021 19:08 Uhr Empor-Handballer schlagen Hagen 27:24

Die Handballer des HC Empor Rostock haben in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Zwischenrunde gemacht. Die Mannschaft von Trainer Till Wiechers gewann am Samstag in eigener Halle mit 27:24 (11:11) gegen den zuvor ungeschlagenen VfL Eintracht Hagen und verbesserte sich mit jetzt 6:4 Punkten zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz der Gruppe A. Ihr letztes Vorrundenspiel bestreiten die Rostocker am Dienstag bei Eintracht Hildesheim. 08.05.2021 19:07