Stand: 02.06.2021 16:50 Uhr Empor-Aufstiegsspiel am Sonnabend vor 1.000 Fans

Die Handballer des HC Empor Rostock dürfen nach Informationen von NDR 1 Radio MV im Aufstiegsspiel zur 2. Bundesliga am kommenden Sonnabend vor 1.000 Zuschauern spielen. Einlass gibt es demnach nur für Gäste mit tagesaktuellen negativen Corona-Test und für bereits vollständig geimpfte oder genesene Fans. Außerdem sind nur Zuschauer aus der Hansestadt und dem Landkreis Rostock zugelassen, in der Halle gilt Maskenpflicht. Die Tickets gehen zunächst an die VIP- und Dauerkartenbesitzer, der Rest in den freien Verkauf.| 02.06.2021 16:50