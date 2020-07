Stand: 26.07.2020 07:46 Uhr - NDR 1 Radio MV

Elf Verletzte nach Autounfall

Bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen bei Mesekenhagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind elf Menschen verletzt worden. Ein 42-jähriger Autofahrer war am Sonnabendnachmittag auf der B105 kurz vor der Abfahrt zur Insel Riems mit seinem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Er prallte frontal mit dem Wagen eines 30-Jährigen zusammen.

Mehrere Fahrzeuge beteiligt - elf Verletzte

Bei dem Unfall wurden nach Angaben der Polizei drei weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen, eines rutschte in den Straßengraben. Rettungskräfte brachten die elf Leichtverletzten in umliegende Krankenhäuser. Sechs Rettungswagen aus Greifswald und Grimmen sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Alle Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden liegt bei rund 51.000 Euro. Die Bundesstraße 105 war für knapp drei Stunden voll gesperrt.

Weitere Unfälle, noch mehr Verletzte

Bei weiteren Unfällen in Mecklenburg-Vorpommern gab es am Sonnabend mehrere Verletzte bzw. große Schäden. So auf der Rügenbrücke und auf der Autobahn 20 kurz vor der Baustelle Trebeltal bei Tribsees. Dort hatte ein 54 Jahre alter Autofahrer aus Thüringen ein Stauende zu spät bemerkt und war auf einen anderen Wagen aufgefahren. Laut Polizei wurde der Mann schwer verletzt, eine Frau erlitt leichte Verletzungen. Die Autobahn musste zur Bergung der Fahrzeuge in Richtung Rostock kurzzeitig gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 45.000 Euro.

