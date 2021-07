Elektronische Patientenakte: Schlechte Vorbereitung in MV Stand: 01.07.2021 07:48 Uhr Die elektronische Patientenakte soll die bisher an verschiedensten Orten abgelegten Patientendaten digital zusammentragen - die Praxen in Mecklenburg-Vorpommern sind aber noch nicht so weit.

von Louisa Maria Carius, NDR1 Radio MV

Zum Start der elektronischen Patientenakte (ePA) sind die Arztpraxen in Mecklenburg-Vorpommern nicht vorbereitet. Schon seit Anfang des Jahres müssen die Krankenkassen ihren Versicherten auf Wunsch eine elektronische Patientenakte zur Verfügung stellen. Die Arztpraxen wiederum müssen vom 1. Juli an alle elektronischen Patientenakten lesen und befüllen können. In Mecklenburg-Vorpommern sind sie aber nicht soweit. Und das liegt an der nötigen Technik. Voraussetzung für die Arbeit mit der ePA ist, dass die Beteiligten und Verantwortlichen im Gesundheitswesen, also Ärzte, Psychotherapeutinnen, Krankenhäuser, Zahnärztinnen, Apotheken und Krankenkassen, an die Telematikinfrastruktur angeschlossen sind. Dafür brauchen sie einen Konnektor, eine Art Router. Den haben die meisten zwar, ihnen fehlt aber ein spezielles Update, um die ePA einsetzen zu können.

Verzögerung bei der Auslieferung

Zwar seien 95 Prozent aller Zahnarztpraxen im Land an die Telematikinfrastruktur angeschlossen, aber nur eine einzige Praxis habe das entsprechende Konnektorupdate eingespielt, erklärt Wolfgang Abeln, Vorsitzender des Vorstandes der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern (KV MV). "Aus Telefongesprächen mit den Praxen wissen wir aber, dass etliche Praxen die Konnektorupdates bestellt haben." Die benötigte neue Software stehe größtenteils nicht rechtzeitig zur Verfügung. Frühestens im Laufe des dritten Quartals 2021, also zwischen Juli und September, sei mit einem Angebot seitens der Hersteller aller Konnektoren und Praxisverwaltungssysteme zu rechnen. Bei den niedergelassenen Haus- und Fachärzten ist die Lage ähnlich: Auch hier sind die Konnektoren größtenteils noch nicht aktualisiert. Obwohl die Technik also nicht so weit ist, drohten Sanktionen, kritisiert die Kassenärztliche Vereinigung MV.

Elektronische Patientenakte - Ein symbolischer Start

Wer nicht mitmacht, muss zahlen

Wer von heute an nicht die notwendige Ausstattung vorhält, um Daten über die Telematikinfrastruktur in die ePA zu übertragen oder auszulesen, muss mit Strafen rechnen: eine Kürzung der Vergütung um ein Prozent. Bereits im April hatte die KV MV eine Resolution beschlossen und darin gefordert, die Einführung der ePA zu verschieben. Die nötigen Komponenten fehlten, was aber nicht in der Verantwortung der Ärztinnen und Psychotherapeuten liege. Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung fordert ein Aussetzen der Sanktionen. Dazu liefen derzeit Gespräche zwischen Ärztevertretern und dem Bundesgesundheitsministerium.

ePA als Belastung für Ärzte in der Pandemie

Zusätzlich belaste die Einführung der ePA die ohnehin ausgelasteten Arztpraxen, so die KV. "Weiterer Aufwand und weitere Bürokratie gehen zu Lasten der Impfgeschwindigkeit (gegen Covid19)." Der Mangel an Ärzten in vielen Bereichen des Landes und die steigenden Zahlen der mehrfach erkrankten älteren Menschen seien bekannt. "Warum müssen in dieser Situation den Ärzten weitere, hinsichtlich des medizinischen Nutzens zu hinterfragende, neue Aufgaben übertragen werden?" Ähnlich sieht es der Hausärzteverband des Landes. Tilo Schneider ist Hausarzt in Rostock Schmarl und stellvertretender Vorsitzender des Verbandes. Die Ärzte wollten die Digitalisierung, sagt er, sie müsse aber eine eindeutige Verbesserung bringen. In der aktuellen Situation der Pandemie seien die Kapazitäten begrenzt. "Die Praxen haben den Großteil der Versorgung der Corona-Patienten, der Testungen und der Impfungen übernommen. Die Praxisteams stehen täglich den Patienten zur Verfügung. Jetzt eine weitere bürokratische Mammutaufgabe einzuführen, ist nicht vermittelbar", so Schneider

Patientinnen und Patienten entscheiden über Inhalte

Die ePA ist eine patientengeführte Akte: Nicht der Arzt befüllt sie automatisch, sondern die Patientin oder der Patient entscheidet, welche Informationen dort gespeichert werden und wer auf sie zugreifen darf. Ärztin oder Psychotherapeut dürfen nur mit Einwilligung auf die ePA zugreifen. So kann jeder selbst festlegen, dass beispielsweise der Orthopäde die Röntgenaufnahmen sehen kann, die Hals-Nasen-Ohrenärztin aber nicht. Auch daran stört sich der Hausärzteverband. Das deutsche Modell beruhe auf patientenseitiger Freiwilligkeit, anders als beispielsweise in Dänemark. Eigentlich soll die elektronische Patientenakte die bisher an verschiedenen Orten wie Praxen und Krankenhäusern abgelegten Patientendaten digital zusammentragen. Alle Informationen befinden sich dann an einem Ort. Doppeluntersuchungen, fehlende Befunde, Wechselwirkungen durch Medikamente - all das würde wegfallen. Voraussetzung ist aber, dass die Patientin ehrlich ist und alle Informationen jedem Arzt oder jeder Apothekerin zur Verfügung stellt. Vor einer vollständigen elektronischen Patientenakte, in der alle Informationen über einen Patienten automatisch digital vorliegen, hat der Gesetzgeber zurückgeschreckt. Nun können Patientinnen und Patienten ihre Daten sammeln und teilen oder sie lassen es.

