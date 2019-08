Elch streift weiterhin durch Vorpommern

Elch trabt über Wiese bei Menzlin

NDR 1 Radio MV - 27.08.2019 08:40 Uhr Autor/in: Quelle: privat

Der vor rund zwei Wochen erstmals in Vorpommern gesichtete Elch fühlt sich in der Region offenbar wohl. Nun wurde das Tier in Menzlin gefilmt.