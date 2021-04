Einzige stationäre Geburtshilfe auf Rügen muss schließen Stand: 23.04.2021 06:14 Uhr Die einzige Geburtenstation auf der Insel Rügen muss schließen. Grund ist Personalmangel im Sana-Krankenhaus in Bergen auf Rügen. Geplante Entbindungen per Kaiserschnitt sollen weiter möglich sein.

Auf Deutschlands größter Insel schließt die Geburtshilfe. Das Sana-Krankenhaus in Bergen auf Rügen muss die Station aufgrund von Personalmangel vorübergehend abmelden. Das teilte das Unternehmen auf NDR-Nachfrage mit. Das gilt vom 17. Mai an. Laut Geschäftsführung fehlen schon seit Jahren Hebammen, jetzt gebe es noch einen Mangel im Ärzte-Team.

Vier Ärzte verlassen Frauenklinik in Bergen

Ab Ende April werden in den kommenden Monaten vier Ärzte der Frauenklinik das Sana-Krankenhaus verlassen. Deshalb wird von Mitte Mai an die Geburtshilfe inklusive der geburtshilflichen Notfallversorgung vorerst geschlossen - bis wann ist noch unklar. Der Landkreis sei bereits informiert worden, geplante Entbindungen per Kaiserschnitt sollen weiter möglich sein. Ebenso bleibt die Kinderklinik in Betrieb. Die nächstgelegene Geburtsstation ist in Stralsund.

