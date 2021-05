Einzelhandel in Schwerin öffnet Donnerstag Stand: 18.05.2021 16:20 Uhr Einkaufen ohne Testpflicht und Termin - das ist demnächst in vielen Geschäften in Westmecklenburg wieder möglich. Im Kreis Nordwestmecklenburg öffnet der Einzelhandel am Mittwoch, in Schwerin dürfen Geschäfte ab Donnerstag wieder besucht werden.

Der Einzelhandel in Landeshauptstadt Schwerin kann ab Donnerstag wieder öffnen, Kunden können dann auch wieder ohne Test einkaufen gehen. Das bestätigte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) am Dienstagnachmittag gegenüber NDR 1 Radio MV. Er schätzt die Infektionslage derzeit als stabil ein. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Schwerin bereits seit gut einer Woche unter 50. Außerdem werden ebenfalls ab Donnerstag die Maskenpflicht und das Alkoholverbot auf dem Marienplatz aufgehoben.

NWM öffnet Mittwoch

Auch der Landkreis Nordwestmecklenburg öffnet - bereits am Mittwoch, weil die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis seit einer Woche unter dem Wert von 50 liegt. Eigentlich hätten die Geschäfte auch in Schwerin schon Mittwoch öffnen können, aber die Stadt hatte die Entscheidung vertagt, da an den Tagen um Himmelfahrt weniger getestet wurde. Man wollte sich erst ein realistisches Lagebild verschaffen, sagte Badenschier.

Geschäfte gut vorbereitet

In allen Geschäfte darf sich auf zehn Quadratmeter ein Kunde aufhalten. Der Centermanager der Marienplatzgalerie in Schwerin sagt, die Läden seien gut auf die Öffnung vorbereitet. Er appeliert an die Kunden, sich an die weiter bestehende Maskenpflicht und die Abstandsregeln zu halten, damit die Geschäfte nicht wieder wegen gestiegener Infektionszahlen geschlossen werden müssen.

