Stand: 20.02.2021 16:26 Uhr Einzelhandel in MV steigert Umsatz

Der Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern hat im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von real drei Prozent erzielt. Das geht aus vorläufigen Auswertungen des Statistische Landesamts hervor. Damit blieb das Wachstum knapp hinter dem von 2019 zurück, als ein Plus von 3,2 Prozent verzeichnet wurde. Im Corona-Jahr 2020 erwirtschaftete der Lebensmitteleinzelhandel ein Plus von 5,7 Prozent. Für Apotheken und Drogerien errechnete das Amt ein Umsatzwachstum von drei Prozent. | 20.02.2021 16:25