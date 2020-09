Stand: 28.09.2020 14:55 Uhr - NDR 1 Radio MV

Einzelhändler in MV machen wieder deutlich mehr Geschäfte

Bei Mecklenburg-Vorpommerns Einzelhändlern laufen die Geschäfte wieder deutlich besser. Im Juni verkauften sie nach Zahlen des Statistischen Landesamtes real 4,8 Prozent und im Juli 4,6 Prozent mehr als in den Vorjahresvergleichszeiträumen. Vor allem der Einzelhandel mit allem, was keine Lebensmittel sind, profitierte von der Nach-Corona-Kauflaune der Verbraucher: Dort betrug das Plus im Juni 5,9 Prozent und im Juli 5 Prozent. Im Lockdown-Monat April war der Umsatz in diesem Bereich wegen der Ladenschließungen um 25,1 Prozent abgestürzt. | 28.09.2020 14:54