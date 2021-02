Einsturzgefahr: Vorsorglich mehrere Häuser in Crivitz evakuiert Stand: 07.02.2021 10:32 Uhr Weil ein Haus einzustürzen droht, waren am Sonnabend in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) Feuerwehr, Polizei und Technisches Hilfswerk (THW) im Einsatz. Sie evakuierten drei Häuser.

Insgesamt neun Menschen konnten diese Nacht nicht in ihrem zu Hause verbringen und das wird wohl nicht die letzte gewesen sein: Laut Feuerwehr hatten die Kinder einer Familie gerade im Wohnzimmer gespielt, als der Fußboden zum Keller unter ihnen wegsackte.

Vorsorglich mehrere Häuser evakuiert

In dem Gewölbe hat eine Mauer nachgegeben, der Grund dafür ist noch nicht klar. Eine Hauswand und der Kaminzug hängen sozusagen in der Luft. Sofort wurden zur Sicherheit auch die beiden Nachbarhäuser evakuiert. Die Fachberater des THW schätzen es im Moment als zu gefährlich ein, in dem Haus zu arbeiten - zum Beispiel um es abzustützen.

Experten sollen Statik prüfen

In der kommenden Woche sollen Baufachleute die Situation begutachten. Um weitere Erschütterungen zu vermeiden, wird der Straßenverkehr umgeleitet. Die neun Bewohner der drei Häuser sind jetzt ersteinmal bei Bekannten und Verwandten untergekommen.

