Stand: 22.09.2020 08:07 Uhr - NDR 1 Radio MV

Einschränkungen wegen niedrigem Müritz-Pegel

Die Trockenheit hat zu ersten Einschränkungen für die Fahrgastschiffahrt an der Mecklenburgischen Seenplatte geführt. Wegen des niedrigen Wasserstands ist die Fahrt durch den Eldenburger Kanal zwischen Müritz und Kölpinsee für die beiden größten Schiffe nicht mehr möglich, so das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Die Durchfahrt zum Jabelschen See ist für alle Fahrgastschiffe gesperrt. Ebenso ist der Anleger am Bolter Kanal im Südosten der Müritz nicht zu erreichen. | 22.09.2020 08:05