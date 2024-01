Stand: 19.01.2024 15:27 Uhr Einschränkungen im Regionalverkehr am Wochenende

Bahnreisende müssen sich am Wochenende bei der Regionalbahn 11 auf Schienenersatzverkehr einstellen. Wegen Arbeiten an der Signalanlage fallen die Züge zwischen Wismar und Tessin aus. Die Arbeiten beginnen am heutigen Freitagabend. Die Busse fahren zwischen Wismar und Rostock Hauptbahnhof und dann nach Tessin.

