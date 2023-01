Einsatzbilanz: So war die Silvesternacht in MV Stand: 01.01.2023 09:10 Uhr Nach zwei Jahreswechseln mit Corona-Maßnahmen haben die Menschen ohne Einschränkungen ins Jahr 2023 gefeiert - und ausgiebig geböllert! Polizei und Feuerwehr mussten zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.

Dazu zählten Ruhestörung, unsachgemäßes Abbrennen von Pyrotechnik und Auseinandersetzungen zwischen Feiernden. So verzeichneten die Einsatzkräfte in den Inspektionsbereichen Stralsund, Anklam und Neubrandenburg in der Silvesternacht rund 200 Einsätze. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mitteilte, mussten die Beamten mehrere Strafanzeigen aufnehmen, unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Körperverletzung. In Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wurden nach Angaben der Polizei das Rathaus und umliegende Häuser massiv durch Pyrotechnik mit großer Sprengkraft beschädigt. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Viele Einsätze kurz nach dem Jahreswechsel

Vom Polizeipräsidium Rostock heißt es, dass bis 5 Uhr morgens rund 300 Notrufe eingegangen seien. Die meisten davon in den ersten zwei Stunden nach dem Jahreswechsel. Eine ausführliche Bilanz der Silvesternacht will die Polizei aber noch im Laufe des Vormittags herausgeben. Darüber hinaus hat es in der Nacht insgesamt zwölf Verkehrsunfälle gegeben, bei denen zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden. In einigen Fällen war Alkohol im Spiel.

Schwerer Brand in Torgelow

Auch die Feuerwehren im Land hatten keine ruhige Nacht. Sie mussten zu mehreren Bränden ausrücken. Bei fünf Fällen besteht sogar der Verdacht der Brandstiftung. Ein folgenschweres Feuer ereignete sich in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Dort geriet eine Wohnung im zweiten Obergeschoss in Brand, nachdem offenbar eine Feuerwerksrakete durch ein angekipptes Fenster in die Wohnung geflogen war. Vier Bewohner mussten wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Ein weiterer Brand ereignete sich Carpin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Nach aktuellen Erkenntnissen fingen ein Carport und ein darunter abgestellter Pkw Feuer. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 150.000 Euro. Auch in Storkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) brannte ein Auto komplett. In Anklam brannte der Balkon eines Mehrfamilienhauses. Der Schaden liegt bei rund 50.000 Euro.

