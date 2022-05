Stand: 22.05.2022 11:12 Uhr Einsätze der Wasserschutzpolizei in Schwerin und Plau am See

In Schwerin und in Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchhim) musste die Wasserschutzpolizei bereits am Freitag jeweils zu einem Einsatz ausrücken. In Schwerin hatte sich auf Grund des starken Windes ein Hausboot selbständig gemacht und die Besatzung hatte in der Dunkelheit die Orientierung verloren. Das Boot konnte durch die Wasserschutzpolizei Schwerin allerdings schnell geortet und sicher zurückgebracht werden. Die vierköpfige Besatzung kam mit einem Schrecken davon. In Plau am See wurde indes nach Hinweisen aus der Bevölkerung ein stark alkoholisierter Sportbootführer aus dem Verkehr gezogen. Die Atemalkoholkontrolle ergab 2,86 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. | 22.05.2022 11:12