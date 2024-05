Einkommen und Betriebsgewinne von Landwirten steigen deutlich Stand: 21.05.2024 18:49 Uhr Die Agrarbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern haben bundesweit zuletzt die größten Gewinne erzielt. Die Einkommen sind im vergangenen Wirtschaftsjahr 2022/23 im Schnitt um rund 56 Prozent gestiegen. Das geht aus neuen Zahlen des Bundes-Landwirtschaftsministeriums hervor.

In keinem anderen Bundesland verbuchten die Landwirte so hohe Gewinne wie in Mecklenburg-Vorpommern. Das geht aus den neuen Zahlen des Bundes-Landwirtschaftsministeriums hervor. Damit haben die Agrarbetriebe hierzulande die größten Gewinne bundesweit erzielt.

93.000 Euro Gewinn pro Arbeitskraft

Im Schnitt hat jeder Agrarbetrieb einen Überschuss von mehr als 206.000 Euro erwirtschaftet. Das ergibt umgerechnet auf eine Arbeitskraft einen Gewinn von rund 93.000 Euro. Dieser Wert liegt deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt von 61.000 Euro pro Arbeitskraft, am wenigsten verdienen die Bauern in Baden-Württemberg.

Bauernverband warnt vor überzogenen Erwartungen

Grund für die vergleichsweise hohen Einkommen in Mecklenburg-Vorpommern sind vor allem die großen Betriebe mit viel Fläche. Der Preisanstieg für Agrarprodukte hat ihnen, wie allen anderen auch, die Zuwächse beschert. Der Deutsche Bauernverband warnte aber vor überzogenen Erwartungen. Im aktuellen Wirtschaftsjahr, das Ende Juni zu Ende geht, sei mit einem Gewinneinbruch zu rechnen, die Geschäfte würden sich eintrüben.

