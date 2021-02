Einigung im Streit um Testpflicht an deutsch-polnischer Grenze Stand: 20.02.2021 07:31 Uhr Ein Kläger hatte in der Testpflicht einen Verstoß gegen den Grundsatz der Freizügigkeit von Personen innerhalb der EU gesehen. Nun gibt es eine Einigung in dem Streit.

Ein in Löcknitz wohnender polnischer Rechtsanwalt hatte geklagt, weil er in der Testpflicht einen Verstoß gegen den Grundsatz der Freizügigkeit von Personen innerhalb der EU gesehen hatte. Jetzt zieht er die Klage zurück. Das Land wird in den kommenden Tagen zwei Corona-Testzentren direkt an den Grenzübergängen in Linken und Ahlbeck einrichten. Spätestens am 1. März sollen sie geöffnet werden.

Neue Testzentren bringen Entlastung

Das bedeutet für die polnischen Pendler eine riesige Erleichterung, sagte Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD). Bisher war es so, dass Pendler, die in Deutschland wohnen und in Polen arbeiten, alle vier Tage getestet werden mussten für jeweils 50 Euro und dafür oft ziemlich weite Umwege fahren mussten. In den neuen Testzentren sollen die Ergebnisse schon nach 15 Minuten verfügbar sein, die Tests sollen nicht mehr als zehn Euro kosten. Das Land versucht außerdem, eine Übernahme der gesamten Kosten durch den Bund zu erreichen.

