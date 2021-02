Einige Glätteunfälle am Morgen - weiterhin Schneefälle Stand: 10.02.2021 06:51 Uhr Auf glatten und verschneiten Straßen müssen Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin mit Behinderungen rechnen. Trotz der anhaltenden Kälte warnt die Polizei vor dem Betreten von Eisflächen.

Gekommen, um zu bleiben: Der Winter und seine Auswirkungen sind in Mecklenburg-Vorpommern vielfach zu sehen - und so geht es auch erst einmal weiter, so der Meteorologe Stefan Kreibohm vom NDR Wetterstudio auf Hiddensee. Nach den Schneefällen vor allem im Norden der Inseln Rügen und Hiddensee werde der Schneefall heute auch den Darß und die Küste Mecklenburgs erfassen. Der auffrischende Wind kann für starke Schneeverwehungen sorgen, sagte Kreibohm. "Es bleibt bis zum Wochenende sehr kalt", sagte der Meteorologe. Bei klarem Himmel könne es nachts deutlich unter minus 10 Grad werden.

Jugendlicher aus eisiger Ostsee gerettet

Polizei und Feuerwehren im Land warnen noch einmal eindringlich: Das Eis nicht betreten. Es trägt noch nicht! Gestern war ein 14-Jähriger am Strand von Kölpinsee auf Usedom auf das Eis geklettert und ins eiskalte Wasser abgerutscht. Augenzeugen haben sofort die Rettungskräfte alarmiert. Nach etwa zehn Minuten im Wasser konnte der Jugendliche gerettet werden. Er wurde anschließend unterkühlt ins Krankenhaus gebracht. Auch vom gefrorenen Strelasund bei Stralsund wurden mehrfach Leute geholt - zuletzt am Abend ein Spaziergänger, der von der Polizei heruntergebeten wurde.

Unfälle im einsetzenden Berufsverkehr

Im Westen des Landes sind auf glatten Straßen am Morgen einige Autofahrer verunglückt. Es seien bislang lediglich Blechschäden gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei Rostock. Die Polizei Neubrandenburg berichtete hingegen von keinerlei Glätteunfällen im beginnenden Berufsverkehr. Die Straßen seien trotz des Wetters aber schon sehr gut geräumt.

Autofahrer prallt bei Glätte gegen Baum

Am Abend ist ein Autofahrer im Landkreis Vorpommern-Greifswald bei Glätte mit seinem Wagen gegen ein Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der 21-Jährige war zwischen Neu Tellin und Schmarsow unterwegs, teilte die Polizei mit. Er fuhr vermutlich zu schnell über die glatte Fahrbahn und war darüber hinaus alkoholisiert. Der Schwerverletzte musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Bahn fährt größtenteils ohne Störungen

Trotz des Dauerfrostes und der Schneefälle lief der Bahnverkehr im Land bislang weitgehend störungsfrei. Bis auf einen Intercity-Zug, der von Binz über Rostock und das Ruhrgebiet nach Koblenz fahren sollte, waren alle Fern- und Regionalzüge unterwegs, sagte eine Bahnsprecherin am Dienstag. Einige Weichenstörungen seien umgehend beseitigt worden. Zusätzliche Arbeitskräfte seien in Bereitschaft, um bei Gleisstörungen schnell reagieren zu können.

Schifffahrt bisher kaum eingeschränkt

Das kalte Winterwetter macht sich nun auch an den Küstengewässern stark bemerkbar. Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat sich etwa auf den Boddengewässern bei Zingst, vor Rügen und bei Greifswald bis zu 15 Zentimeter dickes Eis gebildet. Am Peenestrom bei der Zecheriner Brücke gebe es 10 bis 15 Zentimeter dickes zusammenhängendes Eis. Die Schifffahrt sei bisher aber kaum betroffen, sagte der BSH-Experte Jürgen Holfort. Auch in den kommenden Tagen werde sich weiteres Eis bilden.

