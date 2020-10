Einheitsshow in Wismar findet unter Corona-Bedingungen statt Bis zu 4.500 Zuschauer sollen am Freitagabend auf dem Marktplatz in Wismar die große Multimedia-Show zur deutschen Einheit erleben können. Wegen der Corona-Pandemie gelten hierfür allerdings strenge Vorschriften. Die Wiedervereinigung jährt sich in diesem Jahr zum 30. Mal.

Bei der aufwendig gestalteten Show soll das Wismarer Rathaus als Leinwand dienen. Per sogenanntem Pixelmapping wird ein Film mit Persönlichkeiten aus der Wendezeit auf die Fassade projiziert. Dazu gehören unter anderem auch Rosemarie Wilcken (SPD), von 1990 bis 2010 Bürgermeisterin der Stadt Wismar, und der amtierende Bürgermeister Thomas Beyer (SPD).

Marktplatz in mehrere Blöcke unterteilt

Die Planer der Multimedia-Show zum Tag der deutschen Einheit haben sich für die Veranstaltung ein besonderes Konzept einfallen lassen: Die Vorführung wird fünfmal hintereinander in der Hansestadt Wismar gezeigt. Zudem wird der 10.000 Quadratmeter große Marktplatz mit Zäunen in mehrere Blöcke unterteilt. Letztlich können pro Durchlauf so über 900 Zuschauer dabei sein - kostenlos. Trotzdem werden hierfür Karten ausgegeben. Für unangemeldete Schaulustige wird der Markt dann gesperrt sein.

Gäste müssen sich registrieren lassen

Bei der Ticketvergabe werden die persönlichen Daten der Gäste registriert. Die Karten für die beiden ersten Shows ab 19.30 und 20.15 Uhr sind bereits vergeben. Am Nachmittag können unter anderem im Schabbel-Haus, der Stadtbibliothek und im Wonnemar weitere Eintrittskarten abgeholt werden. Die letzte Vorführung wird ab 22.30 Uhr stattfinden.