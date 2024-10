Der zweite Feiertag in Schwerin endet - bis morgen!

In Schwerin geht der zweite Tag der Einheitsfeier zu Ende. Nach dem Konzert von Roland Kaiser auf der Bühne am Alten Garten, bildete eine Lichtshow am Schloss, dem Sitz des Landtages, den Abschluss des Bürgerfestes. Den ganzen Tag über gab es in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Konzerte, Lesungen und Diskussionsrunden. Nach einem Festgottesdienst im Dom am Vormittag folgte der Festakt im Mecklenburgischen Staatstheater. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sprachen dabei über die Erfolge und die bestehenden Herausforderungen der Deutschen Einheit.

Die Polizei meldet einen ruhigen Verlauf des Tages, in der Stadt waren Zigtausend Menschen unterwegs. Genaue Angaben zu den Besucherzahlen wollen die Organisatoren erst nach dem Abschluss des dritten und letzten Festtages am Freitag veröffentlichen. Auf den Parkplätzen rund um die Schweriner Innenstadt habe es immer genug freie Stellflächen gegeben.

Wir beenden jetzt unseren Liveblog vom 3. Oktober 2024 aus Schwerin. Morgen informieren wir Sie weiter über das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin.

Einheitsfeier in Schwerin: Die Zusammenfassung aus dem NDR Nordmagazin

Es geht los: Der Auftritt von Roland Kaiser beginnt

Einige Besucherinnen und Besucher warten schon seit heute morgen vor der Bühne, um den Kaiser live zu erleben. Bis um 22.30 Uhr spielt er auf der Bühne im Alten Garten Songs wie "Santa Maria" und "Warum hast du nicht nein gesagt". Eröffnet hat Roland Kaiser das Konzert mit "Gut, dass ihr da seid". Viele Zuschauerinnen und Zuschauer filmten den Auftritt mit ihrem Handy, um den Moment festzuhalten.

"Alles, was Du willst", "Santa Maria", "Ich glaub', es geht schon wieder los" hat Roland Kaiser beim Konzert auf der Einheitsfeier in Schwerin schon gesungen. Vor der Bühne am Alten Garten stehen gut 10.000 Fans, viele singen mit. Auch bei den Leinwänden an weiteren Orten in der Innenstadt sitzen und stehen Hunderte Besucherinnen und Besucher. Auch dort ist die Stimmung gelassen.

Einlassstopp am Alten Garten

Kurz vor dem Konzert von Roland Kaiser gibt es nach NDR Informationen einen Einlassstopp vor der Bühne. Die Organisatoren haben in der Stadt an mehreren Stellen Leinwände aufgestellt, an denen das Konzert auch zu sehen sein soll. Zum Beispiel am Berta-Klingberg-Platz, am Marstall, an der IHK und am Pfaffenteich.

Vorbereitungen auf das Roland-Kaiser-Konzert laufen

Auf der Hauptbühne am Markt ist das Konzert der "Les Bummms Boys" zu Ende gegangen. Jetzt ist dort Umbaupause. Gegen 20.30 Uhr soll das Konzert von Roland Kaiser beginnen. In Schwerin gibt es am Abend weitere Konzerte, zum Beispiel von der Band "Tripod" auf dem Markt ab 21 Uhr.

Deutsches Rotes Kreuz MV auf der Blaulichtmeile

Auf dem Bürgerfest ist das Deutsche Rote Kreuz Mecklenburg-Vorpommern nicht nur im Einsatz um für Sicherheit und Hilfe zu sorgen, sondern gibt auch auf der Blaulichtmeile Einblick in ihre tägliche Arbeit im Rettungsdienst.

Das Nordmagazin: Live vom Tag der Deutschen Einheit in Schwerin

Jetzt im Livestream das Nordmagazin direkt vom Tag der Deutschen Einheit verfolgen.

Live ab 19.30 Uhr das NDR Nordmagazin

Konzertatmosphäre vor der Hauptbühne in Schwerin

Auf dem Alten Garten spielt gerade die Rostocker Band "Les Bummms Boys". Auf dem Platz direkt am Schloss und vor dem Staatstheater sind schon viele Besucherinnen und Besucher. Nach Angaben der Polizei ist der Platz schon einigermaßen voll - es müsse aber derzeit nichts gesperrt werden. Auch auf den Park-and-Ride-Parkplätzen rund um Schwerin gebe es noch genug freie Stellflächen.

Backstage mit Samson von der Sesamstraße

Ganz besonderer Moment bei der Einheitsfeier in Schwerin für viele kleine und einige große Fans der Sesamstraße. Sie haben ein Treffen mit Samson gewonnen, der gerade für seine Aktion "Drück den Bär" für mehr Achtsamkeit und Miteinander wirbt. Ein NDR Team war bei den Treffen dabei - und wie das Video beweist: Samson ist trotz allen Ruhm eeeecht bodenständig.

Bundespräsident Steinmeier: "Bunt, vielfältig, informativ und nachhaltig"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier postete am Abend seine Eindrücke vom Tag der Deutschen Einheit in Schwerin. Neben dem ökumenischen Gottesdienst im Schweriner Dom und dem Festakt im Mecklenburgischen Staatstheater tauschte er sich mit den Bürgerdelegationen aus den Bundesländern aus.

Warmlaufen für das Konzertprogramm: Der Countdown läuft

Um 20.30 Uhr beginnt das kostenlose Konzert von Roland Kaiser beim Tag der Deutschen Einheit in Schwerin. Auf dem Alten Garten werden tausende Fans erwartet, darum wird das Konzert auch auf Videoleinwänden in der Schweriner Innenstadt gezeigt.

Zum Abschluss des zweiten von drei Feiertagen in Schwerin gibt es ab 22.45 Uhr wieder eine Lichtshow an der Fassade des Schweriner Schlosses zu sehen. Bei der Premiere am Mittwochabend gab es am Ende großen Applaus von etwa 8.000 Zuschauern. Die Lichtshow zeigt Animationen, Filme und historische Szenen auf dem Weg zur Deutschen Einheit.

Polizei sperrt Schlossinsel zeitweise für Besucher

Nach Angaben der Veranstalter waren die Zugänge zur Schlossinsel zeitweise für den Besucherverkehr gesperrt. Grund waren Umbauten wegen einer protokollarischen Veranstaltung in der Orangerie. Zudem startet derzeit auch der Umbau auf dem Alten Garten. Die Veranstalter bringen Gitter und Absperrungen in Position, um den Platz bei Überfüllung im Rahmen des Roland-Kaiser-Konzertes zeitnah absperren zu können.

Staffelstabübergabe an das Saarland

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) symbolisch den Staffelstab der Bundesratspräsidentschaft an ihre Nachfolgerin Anke Rehlinger (SPD) übergeben. Die Zeremonie fand am Nachmittag im Pavillon des Bundesrates in Schwerin statt. Mit der Amtsübergabe wird das Saarland ab November offiziell die Bundesratspräsidentschaft übernehmen und 2025 den Tag der Deutschen Einheit ausrichten.

Rollenspiel am Pavillon des Bundestages: Wie entsteht ein Gesetz?

Im Pavillon des Bundestages erleben Besucher bei der Einheitsfeier hautnah, wie das Parlament arbeitet. NDR Reporter Stefan Leyh hat's ausprobiert.

Glückwünsche internationaler Gäste in Schwerin

Zum Tag der Deutschen Einheit und den Feierlichkeiten in Schwerin gab es auch viel Unterstützung aus dem Ausland. Zahlreiche Botschafter sowie Diplomaten schickten Grüße und Glückwünsche und unterstrichen die Bedeutung der deutschen Wiedervereinigung. Die Botschafterinnen und Botschafter aus Frankreich, Zypern, Griechenland, Albanien, Nord-Mazedonien, Norwegen, Irland und Estland twitterten ihre Eindrücke vor Ort aus Schwerin.

Roland Kaiser im Interview: "Ich hab 'ne gute Stimmung aufgeschnappt"

Vor dem großen, kostenfreien Konzert mit Roland Kaiser am Abend auf der Hauptbühne zeigt sich Roland Kaiser im Interview zufrieden mit der Stimmung auf der Einheitsfeier. Nach 34 Jahren Einheit sieht er das Land "auf einem guten Weg". "Unterm Strich" sei er zufrieden, so Kaiser, man könne aber "nicht von 100 Prozent reden". Der Tag der deutschen Einheit solle seiner Ansicht nach "auch ein Tag der Herzen sein, wenn man bedenkt, wie viel Herzblut in den Anfängen der Deutschen Einheit steckt." Kaiser, der auch SPD-Mitglied ist, zitierte am Tag der deutschen Einheit die deutsche Nationsalhymne: "Wir sollten froh sein, einen Tag wie heute feiern zu können" und "dass alle Deutschen in Einigkeit und Recht und Freiheit leben können".

Deutsche Spitzenpolitiker verewigen sich in Schwerin

Zum Auftakt der zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit haben sich Bundestagspräsidentin Bas, Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Scholz, Bundesverfassungsgerichtspräsident Harbarth und Bundesratspräsidentin Schwesig in das Goldene Buch der Stadt Schwerin eingetragen. Die Zeremonie fand im Konzertfoyer des Mecklenburgischen Staatstheaters statt - eine besondere Ehre für die kürzlich zum UNESCO-Welterbe ernannte Landeshauptstadt.

Tausende Besucher in Schwerin - noch viele Parkplätze frei

In der Schweriner Innenstadt sind inzwischen tausende Menschen unterwegs. An vielen Ständen und Bühnen gibt es zwischendurch auch Warteschlangen. Auf unserer Serviceseite finden Sie Informationen, wo Park-and-Ride-Parkplätze in Schwerin bei der Einheitsfeier zu finden sind. Derzeit gibt es auf den Parkplätzen noch viele freie Stellflächen.

Karl Lauterbach: Wiedervereinigung Glücksfall der Geschichte

Großer Andrang herrscht auch am Stand des Bundesgesundheitsministeriums, auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist vor Ort. Auf der Plattform X, vormals Twitter, schrieb Lauterbach, die Wiedervereinigung war ein Glücksfall der Geschichte. "Mit Putin hätte es damals keine friedliche Wiedervereinigung gegeben sondern einen Krieg", kommentiert Lauterbach auch die aktuelle Lage nach 34 Jahren Wiedervereinigung.

Daniel Günther: Wiedervereinigung eine "echte Erfolgsgeschichte"

Der Tag der Deutschen Einheit sei für ihn ein "großer Grund zur Freude", betonte Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, im NDR Interview. Er erinnere sich lebhaft an den 3. Oktober 1990, als Deutschland wiedervereint wurde. Günther hob hervor, dass es keine Selbstverständlichkeit sei, in Freiheit und Frieden zu leben, und betonte die Bedeutung der Einheit. Rückblickend auf die letzten 34 Jahre sprach er von einer "echten Erfolgsgeschichte", auch wenn es noch Herausforderungen gebe. Unterschiede zwischen Ost und West sehe er jedoch nicht problematisch, sondern als Ausdruck von Vielfalt, ähnlich wie die Unterschiede zwischen den Bundesländern. Bezüglich des Erfolgs von AfD und BSW im Osten zeigte sich Günther besorgt über die wachsende Bereitschaft, radikalen Parteien eine Stimme zu geben und plädierte dafür, dass demokratische Parteien konkrete Lösungen anbieten und gemeinsam an Antworten arbeiten müssten.

NDR Sondersendung zur Deutschen Einheit

In der Sondersendung berichteten Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern von ihren persönlichen, teils steinigen Lebenswegen seit der Wende: Vom ersten Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, der nun Wildnispädagoge ist, bis zur Schulleiterin aus Dömitz, die an ihrer alten Grundschule heute die Leitung übernommen hat. Auch die Wirtin einer Traditionsgaststätte auf der Insel Poel ist dabei - sie startet gerade mit ihrer Band in den sozialen Medien durch. Vor dem Schweriner Schloss erzählten sie ihre Geschichten. Außerdem: Das einzige Interview mit Roland Kaiser, der am Abend live und kostenlos auf der Hauptbühne ein Konzert gibt.

Besucherandrang in der Schweriner Innenstadt

Schwerin, die mit gut 96.000 Einwohnern kleinste Landeshauptstadt der Republik, rechnet für den zweiten Tag des Einheitsfests mit einem Besucheransturm von etwa 100.000 Besucherinnen und Besuchern. Auf der Ländermeile, der Blaulichtmeile und auch am Pavillon des Deutschen Bundestages herrscht bereits großer Andrang.

Selfie-Time zwischen zwei Terminen

Nach dem Festakt im Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin posierte Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig (SPD) für ein Selfie mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Elke Büdenbender und weiteren hochrangigen Gästen. In der Orangerie treffen sich nun Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz mit den Bürgerdelegationen der Länder.

Olaf Scholz: "Die Geschichte der Deutschen Einheit ist noch nicht zu Ende"

Der Kanzler betonte in seiner Rede, dass die Einheit nicht bedeutet, dass Ostdeutschland irgendwann genauso sein müsse wie der Westen - schon weil es den "einen Westen" gar nicht gebe. "Unsere innere Vielfalt ist kein Defizit - sie ist eine besondere Stärke unseres Landes." Auch wenn die Einheit noch nicht vollendet sei, hätten die Menschen in Ost und West "gemeinsam viel erreicht. Dennoch gebe es auch nach 34 Jahren noch die Auswirkungen des tiefgreifenden Umbruchs, der für viele Menschen im Osten den Verlust von Lebensleistungen und Wissen bedeutete. "Diese Erfahrung erklärt die anhaltende Verstimmung, die den Osten prägt", so Scholz. "Die Geschichte der Deutschen Einheit ist noch nicht zu Ende", sagte Scholz, "wir müssen ihr neue Kapitel hinzufügen.

Schwesig: "Der Osten bleibt anders"

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) dankte zu Beginn ihrer Rede vor allem den Menschen, die im Herbst 1989 mutig dort demonstriert haben, wo heute der Festakt zur Deutschen Einheit stattfindet. Denen, die mutig Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, Pressefreiheit und freie Wahlen forderten und nicht wussten, ob sie sich am Ende des Tages Stasi-Gefängnis wiederfinden. Sie waren es, so Schwesig, die schließlich mit ihrer Friedlichen Revolution die innerdeutsche Grenze zum Einsturz brachten und Demokratie und Freiheit für nachfolgende Generationen erkämpft haben.

Unterschiede trotz aller Fortschritte

Schwesig betonte in ihrer Rede zum Festakt, dass trotz aller Fortschritte noch immer Unterschiede bestünden - beispielsweise bei Löhnen und der Präsenz großer Unternehmen. "Wir sind auf dem Weg zu gleichwertigen Lebensverhältnissen, aber das Ziel ist noch nicht erreicht." Schwesig führte aus, dass andere Differenzen auch auf verschiedene Lebenserfahrungen zurückzuführen seien, wie Diktaturerfahrungen, Umbrüche und Arbeitslosigkeit. Deshalb sei es wichtig, einander ernst zu nehmen und sich auf Augenhöhe zu begegnen. "Egal wie der Wind weht, wir müssen die Segel richtig setzen", so Schwesig. Sie lobte vor allem die vielen Menschen, die sich ehrenamtlich für das Gemeinwesen einsetzen.

Kanzler Scholz und Ministerpräsidentin Schwesig sprechen beim Festakt

Beim Festakt im Staatstheater mit 450 geladenen Gästen sprechen Bundeskanzler Olaf Scholz, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Mecklenburgischen Staatstheater. Vor dem Staatstheater können Besucherinnen und Besucher den gesamten Festakt auf Leinwänden verfolgen.

Schweriner Innenstadt füllt sich langsam

Kurz vor dem offiziellen Festakt zum Tag der deutschen Einheit füllt sich die Schweriner Innenstadt langsam mit Attraktionen und Besuchern. Vor dem Schweriner Marstall, in dem das Bildungsministerium beheimatet ist, sorgt unter anderem der Bergspielmannzug aus Sachsen für gute Stimmung. Insgesamt besteht das dreitägige Programm des Einheitsfestes aus über 600 Programmpunkten, die zum Bummeln, Staunen und Mitmachen einladen.

Besucherzahlen erst abschließend

Beim Juli-Konzert am Mitwoch-Abend kamen laut den Veranstaltern rund 8.000 Menschen zusammen. Weitere Zahlen gibt es zunächst nicht. Das Landesmarketing will erst am Ende der drei Tage sagen, wie viele Besucher insgesamt in Schwerin gezählt wurden. Begründung: das Fest solle als Ganzes gesehen werden, so Peter Kranz vom Landesmarketing.

Ökumenischer Gottesdienst im Schweriner Dom

Im Schweriner Dom fand der ökumenische Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit statt, der traditionell dem offiziellen Festakt vorausgeht. Im Schweriner Dom haben die evangelische Nordkirchen-Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt und der katholische Erzbischof Heiner Koch gepredigt. Kühnbaum-Schmidt ermutigte laut Redemanuskript dazu, weiterhin für die Menschenwürde einzustehen.



"Lasst uns konkret und praktisch helfen, wenn Menschen in Not sind - unabhängig von Hautfarbe oder Geschlecht oder davon, woher sie kommen und wie sie lieben. Lasst uns weiter einstehen für die gleiche Würde aller Menschen, jedes einzelnen Menschen." Nordkirchen-Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt

Nicht Hassreden und populistisches Gegeneinander würden benötigt, so Kühnbaum-Schmidt, sondern füreinander einzustehen und da zu sein. Der Erzbischof Koch appellierte in seiner Predigt an die gesellschaftliche Bedeutung der Kompromissbereitschaft und mehr "Mut zum Aufbruch".

Schwerin rechnet mit großem Besucherandrang

Die ersten Roland Kaiser-Fans warten schon

Es ist früh, es ist nass, aber es ist eben auch Roland Kaiser. Für einige Fans vor der großen Hauptbühne auf dem Alten Garten hat der Countdown bis zum Konzert am Abend bereits begonnen. Sie warten direkt vor der Bühne und sichern sich einen der begehrten Plätze in der ersten Reihe. Am Abend werden mehrere 10.000 Fans zum kostenlosen Konzert-Highlight erwartet.

Wiedervereinigt und zufrieden, aber nicht auf Augenhöhe

Seit 34 Jahren sind Ost- und Westdeutschland wieder vereint. Aber wie bewerten die Menschen die Wiedervereinigung allgemein? Die meisten Norddeutschen, die an der #NDRfragt-Umfrage teilgenommen haben, sind voll und ganz oder zumindest eher zufrieden. Trotzdem sehen viele Menschen unerfreuliche Unterschiede - etwa bei den Gehältern oder der Chancengleichheit.

Warum feiern wir eigentlich am 3. Oktober den Tag der Deutschen Einheit?

Im Einigungsvertrag wurde der 3. Oktober zum Tag der Deutschen Einheit und damit zum gesetzlichen Feiertag bestimmt, allerdings nicht ohne Diskussionen im Vorfeld. Ein geschichtlicher Hintergrund zur Wiedervereinigung am 3. Obtober 1990.

Großes Polizeiaufgebot in der ganzen Stadt

Die Einheitsfeier in Schwerin ist für die Polizei ein Kraftakt - sie spricht von einem der größten Einsätze der vergangenen Jahre. Insgesamt ist eine vierstellige Zahl an Polizeibeamten in der Stadt. Die kommen nicht nur aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Auch das Bundeskriminalamt ist im Einsatz, um zum Beispiel für die Sicherheit des Bundeskanzlers zu sorgen.

Das sind die Höhepunkte am Feiertag

Konzerte mit Top-Stars, spannenden Vorträgen, Diskussionsrunden und Lesungen, Spiel, Sport und Spaß für Groß und Klein und vielfältige Kulinarik aus allen Regionen Deutschlands gibt es auch heute wieder an vielen Punkten in der Innenstadt von Schwerin. Und das sind die Tages-Highlights:

Ökumenischer Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit auf der Marktbühne um 10 Uhr und im ZDF

Offizieller Festakt ab 12 Uhr mit mehr als 500 Gästen, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), aus dem Mecklenburgischen Staatstheater, Übertragung auf der Hauptbühne und im Ersten

Offenes Singen zum Tag der Deutschen Einheit "Deutschland singt und klingt" - ein musikalisches Mitmach-Event mit Schweriner Chören und dem Jugendsinfonieorchester Schwerin

Konzert von Roland Kaiser kostenlos auf dem Alten Garten um 20.30 Uhr

Lichtshow "Zeitreise" am Schweriner Schloss über die Friedliche Revolution um 22.45 Uhr

Fest für alle Generationen

Seit gestern präsentieren sich neben Mecklenburg-Vorpommern als Gastgeberland alle anderen Bundesländer, der Bundestag, Bundesrat, Ministerien, Institutionen und Verbände in der Landeshauptstadt. Im Rahmen der Bundesratspräsidentschaft richtet Schwerin unter dem Motto "Vereint Segel setzen" die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Am Feiertag heute werden rund 450 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in der Stadt sein. Die Besucher erwartet wieder ein volles Programm für alle Generationen.

Gelungener Start der großen Feierlichkeiten in Schwerin

Es war ein gelungener Auftakt der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am Mittwoch in Schwerin. Bei herbstlichem Wetter, aber bester Stimmung eröffneten Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und der Oberbürgermeister von Schwerin, Rico Badenschier (SPD), am Nachmittag das dreitägige Bürgerfest. Vor allem auf der Ländermeile direkt neben dem Schloss und in den Pavillions der Bundesregierung kamen die Menschen zusammen, um sich zu informieren. Der erste Tag des Bürgerfests verlief störungsfrei und lieferte viele Höhepunkte: Konzerte unter anderem von der Band "Juli", Lesungen oder Diskussionsforen - auch mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) - und eine imposante Lichtshow zur Friedlichen Revolution, die es auch heute Abend noch einmal zu erleben sein wird. Nach Angaben des Landesmarketings kamen zum Konzert der Band Juli rund 8.000 Besucher zusammen.



Mecklenburg-Vorpommern richtet bereits zum dritten Mal nach 1992 und 2007 die Einheitsfeier aus - und so hat es gestern angefangen:

